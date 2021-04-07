Главная » Новости

Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Автопроизводитель Jeep провел официальную презентацию европейской версии своего кроссовера Jeep Compass.

Обновленный вариант автомобиля отличается от предшественника измененной внешностью, а в списке его оснащенности теперь есть автопилот второго уровня.

В рестайлинговом Jeep Compass появились новые светодиодные фары, обновленная радиаторная решетка, новые бамперы, а также колесные диски.

В салоне теперь предлагается цифровая панель приборов, а также мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов. Клиенту предложат еще и выбрать дополнительные опции в виде отделки салона кожей наппа, элементов из углепластика и алюминия.

Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы

В списке оснащенности заявлена навигационная система TomTom, автопилот второго уровня, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

Что касается моторной гаммы, то она представлена дизельным 130-сильным ДВС объёмом 1,6 литра, 1,3-литровым мотором мощностью 130 или 150 л.с., а также гибридными модификациями мощностью 190 и 240 л.с. Стоимость обновленного внедорожника пока не объявлена.

Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы

Jeep Compass
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика