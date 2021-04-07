Бренд Jeep представил обновлённый кроссовер Jeep Compass для Европы

Автопроизводитель Jeep провел официальную презентацию европейской версии своего кроссовера Jeep Compass.

Обновленный вариант автомобиля отличается от предшественника измененной внешностью, а в списке его оснащенности теперь есть автопилот второго уровня.

В рестайлинговом Jeep Compass появились новые светодиодные фары, обновленная радиаторная решетка, новые бамперы, а также колесные диски.

В салоне теперь предлагается цифровая панель приборов, а также мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов. Клиенту предложат еще и выбрать дополнительные опции в виде отделки салона кожей наппа, элементов из углепластика и алюминия.

В списке оснащенности заявлена навигационная система TomTom, автопилот второго уровня, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

Что касается моторной гаммы, то она представлена дизельным 130-сильным ДВС объёмом 1,6 литра, 1,3-литровым мотором мощностью 130 или 150 л.с., а также гибридными модификациями мощностью 190 и 240 л.с. Стоимость обновленного внедорожника пока не объявлена.