В Тульской области стартовало производство нового кроссовера Haval Jolion

На предприятии бренда Haval в Тульской области наладили производство нового кроссовера, который выйдет на российский рынок с названием Jolion.

Сроки старта продаж пока не раскрывают. Известно, что новинка является переименованной версией модели First Love, которая с таким названием представлена в Китае.

В России ранее была запатентована внешность новинки. В ее основе располагается платформа L.E.M.O.N. Длина нового кроссовера составляет 4 472 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм.

В моторной гамме автомобиля будет только 1,5-литровый двигатель, оснащенный турбиной. Его мощность составит 143 л.с. при 210 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат семискоростной робот с мокрыми сцеплениями, либо 6-ступенчатую механику.

Стоит отметить, что Haval Jolion будет не единственной новинкой от компании в России, так как еще планируется выход нового Н6 и новинки от премиального бренда WEY.