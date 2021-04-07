Вместе с тизером в компании назвали и дату презентации новинки, подробности о которой к сожалению пока не раскрываются.

Citroen опубликовала тизер с новым кроссовером Citroen С5, а также сообщила, что его официальная премьера состоится 12 апреля.

В тизерном видео мало информации, но можно сказать, что новинку выполнят в стиле Citroen C4 нового поколения. Другой информации о новинке пока нет.