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Citroen опубликовала тизер с новым кроссовером Citroen С5

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Вместе с тизером в компании назвали и дату презентации новинки, подробности о которой к сожалению пока не раскрываются.

Citroen опубликовала тизер с новым кроссовером Citroen С5, а также сообщила, что его официальная премьера состоится 12 апреля.

В тизерном видео мало информации, но можно сказать, что новинку выполнят в стиле Citroen C4 нового поколения. Другой информации о новинке пока нет.

 

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