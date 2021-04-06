Тестовый прототип универсала Kia ProСeed стал первой моделью в семействе, который был замечен на испытаниях.

В Южной Корее сфотографирован прототип обновленного универсала Kia ProСeed, который имеет плотный камуфляж, скрывающий все изменения.

При этом ожидается, что кардинальных изменений в дизайне не произойдет и обновление пройдет по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика.

Также ожидается обновление в салоне, и даже некоторые изменения в линейке двигателей. В частности, в салоне должна появится современная мультимедийная система с большим экраном, а также цифровая панель приборов.

Что касается изменений в техническом плане, то в моторной гамме ожидается появление 1,5-литрового турбированного двигателя вместо 140-сильного ДВС объёмом 1,4 литра.

Еще в линейке может появиться турбированный 1,6-литровый агрегат мощностью 180 л.с. Другие подробности пока не известны.