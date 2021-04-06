«Соллерс Форд» отчитался о продажах автомобилей Ford Transit и сообщил о рекордных для российского рынка показателях.

Ford Transit в 1 квартале 2021 года установил рекорд продаж в России, когда было реализовано 3 388 экземпляров.

Этот результат в сравнении с первым кварталом 2020 года оказался на 62% больше. В прошлом месяце коммерческие автомобили разошлись тиражом в количестве 1 409 штук, что на 24% больше.

В планах компании продолжат наращивать продажи Ford Transit, причем показатель планируют увеличить вдвое.

Также было отмечено, что на долю продаж авто специальных версий сейчас приходится более 50% от всех продаж.