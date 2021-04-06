Первый электромобиль EV6 от KIA собрал уже 21 тыс. предварительных заказов

Недавно компания KIA официально презентовала свой первый электромобиль, для которого не предлагают версии с обычными ДВС, и объявила о начале приема заказов.

Как оказалось, новинка от автопроизводителя оказалась интересна потенциальным покупателям, и как отчитались в компании, модель EV6 уже собрала более 21 тыс. предварительных заказов.

Стоит отметить, что автомобиль стал также первым, в котором реализовали новую философию бренда «Единство противоположностей».

Дизайн получился смелым, а в списке оснащенности заявлены инновационные технические решения.

В основе электромобиля расположилась платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Силовая установка получит мощность до 300 л.с., а запас хода – до 500 км.

Сборкой новой модели компания займется на предприятии в Южной Корее, а официальные продажи запланированы на второе полугодие.