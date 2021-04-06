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Первый электромобиль EV6 от KIA собрал уже 21 тыс. предварительных заказов

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Недавно компания KIA официально презентовала свой первый электромобиль, для которого не предлагают версии с обычными ДВС, и объявила о начале приема заказов.
Как оказалось, новинка от автопроизводителя оказалась интересна потенциальным покупателям, и как отчитались в компании, модель EV6 уже собрала более 21 тыс. предварительных заказов.

Стоит отметить, что автомобиль стал также первым, в котором реализовали новую философию бренда «Единство противоположностей».

Дизайн получился смелым, а в списке оснащенности заявлены инновационные технические решения.

В основе электромобиля расположилась платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Силовая установка получит мощность до 300 л.с., а запас хода – до 500 км.

Сборкой новой модели компания займется на предприятии в Южной Корее, а официальные продажи запланированы на второе полугодие.

Первый электромобиль EV6 от KIA собрал уже 21 тыс. предварительных заказов Первый электромобиль EV6 от KIA собрал уже 21 тыс. предварительных заказов

kia Kia EV6
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