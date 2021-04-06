Кроссовер UNI-T уже представлен на китайском рынке, но скоро в продаже появится еще одна модификация новинки.

Китайская марка Changan представила новую версию компактного кроссовера UNI-T, которая технически не отличается от обычного варианта.

При этом в его внешности добавили больше спортивных элементов, а именно у него появился стильный аэродинамический обвес, новые колесные диски на 20 дюймов черного цвета, а также отличать UNI-T Sport будут желтые акценты и такого же цвета тормозные суппорты.

Кроссовер получил следующие габариты: 4 515/1 870/1 565 мм, колесная база – 2 710 мм.

В движение новинка будет приводиться полуторалитровым двигателем мощностью 180 л.с., а в качестве трансмиссии предложат семискоростной робот.

О стоимости и дате старта продаж UNI-T Sport информации пока нет. Обычный кроссовер в Китае продается по цене от 1,3 млн рублей в эквиваленте.