Skoda показала на видео оптику обновлённого кроссовера Kodiaq 2022 модельного года

Чешская марка подогревает интерес к обновленному кроссоверу Kodiaq, который будет относиться к 2022 модельному году.

Накануне автопроизводитель публиковал официальное видео в социальной сети, где показал оптику кроссовера Kodiaq.

Видеотизер также демонстрирует новый капот и радиаторную решетку радиатора. Еще ожидаются изменения в салоне, и даже в техническом плане.

Официальной информации об изменениях пока не приводят. Kodiaq 2022 модельного года будет представлен в этом году, а точнее 13 апреля.

Напомним, что кроссовер выпускают с 2016 года и он представлен в России, где продается по цене от 1,7 млн рублей.

⚠️ An update about the #SkodaKodiaq: this video reveals some details of the revised #SKODA SUV.

⏰ The official premiere of the ŠKODA KODIAQ will take place in digital format on 13 April.

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) April 6, 2021