Водителям в РФ назвали 4 способа определить настоящий пробег подержанной машины

Эксперты в России рассказали водителям, как при покупке автомобиля с пробегом можно узнать, были внесены изменения в показатели одометра.

4 способа определить настоящий пробег подержанной машины назвали специалисты издания «Аргументы и Факты».

Так, первое, на что советуют обращать внимание, так это на сами цифры на одометре. Если они относительно друг друга находятся неровно, то это явный признак вмешательства.

В случае, когда дело имеют с цифровыми приборами, то тут потребуется уже специальный сканер, который позволит извлечь информацию из памяти электронного блока управления, либо других систем, где могут храниться данные о пробеге.

С другой стороны в таких случаях проще сделать комплексную диагностику в дилерском центре.

Еще на большой пробег автомобиля может указать ее состояние, например, фары желтоватого цвета, трещины, сколы, потертости и разводы. Внутри салона также будет много изношенных или потертых элементов.

Также на большой пробег укажет и лобовое стекло с потертостями от щеток стеклоочистителей на поверхности, расшатанные и с плохой фиксацией двери, продавленный пассажирский диван, а еще деформированная подушка сидения водителя.