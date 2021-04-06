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Роботы-пылесосы от Xiaomi

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Неотъемлемой составляющей экосистемы Xiaomi являются роботы-пылесосы. Использование этих устройства значительно облегчает процесс уборки в доме.

Конструктивные особенности роботов-пылесосов Xiaomi

Количество разнообразных моделей роботов-пылесосов Xiaomi очень велико. Но практически во всех устройствах такого типа используется одна и та же базовая конструкция. Они имеют круглый приплюснутый корпус, оснащенный снаружи сенсорными датчиками, камерой и бампером. На большей части моделей есть сенсорная или механическая панель управления. Базовая «начинка» включает в себя колеса, аккумулятор, съемный контейнер для сбора мусора, основная и боковые щетки. В комплектацию некоторых моделей входит швабра для выполнения влажной уборки, но ее необходимо смачивать вручную. Во флагманской модели Mi Robot Vacuum-Mop P для сухой и влажной уборки предусмотрены два разных контейнера. Однако резервуар для воды для проведения влажной уборки необходимо покупать отдельно. Управление беспроводными роботами-пылесосами Xiaomi осуществляется дистанционно – путем синхронизации со смартфоном при помощи соответствующего приложения.

Основные достоинства роботов-пылесосов Xiaomi

У роботов-пылесосов Xiaomi есть множество преимуществ перед простыми аппаратами для очистки помещений от пыли. Главные из них таковы:

  • автоматическое сканирование помещения для подбора оптимального пути;
  • отсутствие необходимости выполнять повторную уборку, обеспечиваемое благодаря высокой мощности всасывания;
  • наличие сенсорных датчиков, обеспечивающих возможность оптимизировать процедуру уборки;
  • сравнительно низкий уровень шума при функционировании;
  • возможность преодолевать пороги небольшой высоты (до двух сантиметров).

Однако самое важное преимущество роботов-пылесосов Xiaomi заключается в автономности выполнения уборки. Пока аппарат работает, его владелец может заниматься своими делами. Такие высокотехнологичные устройства рассчитаны на автоматическое функционирование в энергосберегающем режиме. Все роботы-пылесосы Xiaomi могут удалять из помещения пыль и мелкий мусор в течение нескольких часов подряд. Перед разрядкой аккумулятора аппарат самостоятельно возвращается на базу для последующей зарядки.

Таким образом, использование роботов-пылесосов Xiaomi позволяет значительно увеличить свободное время их обладателей. При выборе этих устройств решающими критериями служат функционал и стоимость.

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