Цветовая гамма отечественных автомобилей существенно изменилась, а точнее количество предлагаемых вариантов окраса кузова сокращается.

Как стало известно Avtograd News, в последнее время появляется немало сообщений о том, что при заказе автомобилей стала отсутствовать возможность окрашивать машины то в один, то в другой цвет.

Исходя из этого был сделан вывод, что «АвтоВАЗ» начал корректировать цветовую гамму своих автомобилей и скоро количество вариантов существенно сократится.

Например, у LADA Vesta в цветовой гамме не будет вариантов «карфаген» и «тайфун», а также уже в ней нет варианта «плутон».

Также есть информация, что планируется замена серо-голубого «фантома» на новый цвет.

У LADA Niva Legend скоро будет отсутствовать ярко-синий металлик «голубая планета», который был представлен в специальной версии Black.

Пока же все вышеописанные варианты предлагают для заказа, но уже в апреле, как сообщается, они исчезнут из конфигуратора.