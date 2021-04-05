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Renault начала поставлять новый Renault Duster российской сборки в страны СНГ

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В компании сообщили, что автомобиль нового поколения, собираемый на российском предприятии, будет представлен на рынках стран СНГ.
Renault начала поставлять новый Renault Duster российской сборки в страны СНГ.

Партия автомобилей уже отправилась на рынок Беларуси, а позднее продажи кроссовера стартуют в Казахстане, Азербайджане, Армении и Киргизстане.

Стоит отметить, что Renault Duster хорошо продается не только в РФ, но и в других странах СНГ.

Компания за 9 лет поставила порядка 32 тыс. экземпляров модели, для которой основными рынками помимо России являются Казахстан и Беларусь.

renault Renault Duster
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