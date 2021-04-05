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Toyota выпустила доступный спорткар GR 86 для рынков Японии и Европы

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Японская компания презентовала новый спорткар GR 86, который является преемником модели GT86, созданном на платформе от нового Subaru BRZ.
Новинка будет представлена только на японском и европейском рынке, тогда как в другие регионы его поставлять не планируют.

По сути новинка является практически копией Subaru BRZ, но отличается от последнего оформлением передней части и шильдиками.

В движение спорткар будет приводиться 2,4-литровым двигателем мощностью 235 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная механика или автомат.

В списке оснащенности модели будет комплекс систем безопасности Subaru EyeSight, а в салоне купе будет семидюймовая панель приборов и восьмидюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой смартфонов.

Toyota выпустила доступный спорткар GR 86 для рынков Японии и Европы Toyota выпустила доступный спорткар GR 86 для рынков Японии и Европы Toyota выпустила доступный спорткар GR 86 для рынков Японии и Европы

toyota Toyota GR 86
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