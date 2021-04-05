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Трехрядный кроссовер Hyundai Alcazar показали на официальном видео

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Кроссовер с названием Hyundai Alcazar является семиместной модификацией популярного Hyundai Creta.

Его официальная премьера состоится уже завтра 7 апреля, а накануне презентации автопроизводитель решил подогреть интерес и опубликовать видеоролик.

В нем подтверждается информация, что новинка является семиместной версией Hyundai Creta.

Удлиненный вариант кроссовера будет отличаться не только увеличенной длиной, но и слегка измененной внешностью.

На рынке модель появится в версии с 6 или 7-местным салоном, в котором предложат виртуальную панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы.

Технически Alcazar будет полностью поверять Creta. В Индии кроссовер предлагается с 1,5-литровым атмосферным ДВС мощностью 115 л.с.

hyundai Hyundai Alcazar
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