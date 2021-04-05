В компании Mercedes-Benz рассказали о силовых установках, которые будут доступны для электрической модели EQS.

Новинка дебютирует в этом месяце, а точнее 15 апреля. Тогда же будет показана и версия AMG модели.

Итак, электрический Mercedes-Benz EQS будет доступен в двух модификациях с разной мощностью силовой установки. Первая версия будет комплектоваться одним электродвигателем и получит систему привода на заднюю ось.

В этом случае мощность установки составит 333 л.с. Во втором варианте будет два электромотора и полноприводная система, а суммарная мощность электродвигателей составит 524 л.с.

Аккумуляторы предложат на 90 кВт/ч или 107,8 кВт/ч с 400-вольтовой архитектурой, а еще они будут иметь поддержку зарядных станций до 200 кВт.

Как заявили в компании, первые три года Mercedes-Benz EQS можно будет заряжать бесплатно на станции Mercedes me Charge. В максимальной версии автомобиль получит запас хода до 700 км, а максимальная скорость составит 210 км/ч.

Еще в компании акцентировали внимание на то, что в новом Mercedes-Benz EQS более 80 кг компонентов были созданы из вторичного или возобновляемого сырья.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,206, а с таким показателем электрокар станет самым аэродинамичным серийным авто в мире.