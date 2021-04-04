Компания Subaru готовит к выходу на российский рынок модель Outback, которая недавно получила Одобрение типа транспортного средства.

В документах, которые появились в базе Росстандарта, указано, что новый Subaru Outback приедет на рынок России с одним двигателем.

Речь идет о силовой установке с рабочим объемом цилиндров 2,5 литра. Модернизированная версия двигателя FB25 в российской модели получит мощность 188 л.с. при 245 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет предложен вариатор Lineartronic, а также в модели заявлена полноприводная система.

О стоимости и комплектациях кросс-универсала информации пока нет.

По предварительным данным, информацию раскроют только летом. Актуальная версия автомобиля доступна по цене от 3 049 000 до 4 099 900 рублей.