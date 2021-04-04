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Седану Volkswagen Passat в России вернули 2,0-литровый 190-сильный мотор

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Версии автомобиля с таким двигателем уже предлагаются для заказа, но их стоимость теперь стала выше.
Российский офис немецкой компании снова предлагает седан Volkswagen Passat в комплектациях с 2,0-литровым 190-сильным мотором, который работает с семискоростной роботизированной коробкой передач с сухими сцеплениями.

Такой двигатель и трансмиссия предлагаются в двух комплектациях по цене от 2 536 000 до 2 776 000 рублей.

Седан разгоняется за 7,5 секунды до первой сотни, что на 1,4 секунды быстрее, чем базовый вариант.

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