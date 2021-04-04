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В РФ назвали самые популярные автомобили с пробегом за январь-февраль 2021

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Российские аналитики подготовили отчет по продажам подержанных машин за январь-февраль 2021 года и рассказали, машины каких брендов пользуются спросом больше всех.
Впрочем, ожидаемо в отчетный период лидерами остались отечественные легковушки. Их продажи составили 201 379 ед., что соответствует доле 29,2%.

В указанный период на вторичном рынке, как сообщили аналитики «Автостат Инфо», было реализовано 688 691 тыс. машин, что соответствует показателю прошлого года.

Следом за российскими автомобилями в рейтинге оказались японские модели, которые занимают долю в продажах 21%.

Их объемы за два первых месяца года составили 146 102 проданных экземпляра. Немецкие машины расположились в тройке лидеров с результатом 101 369 ед. и долей 14,7%.

На четвертом месте в списке самых популярных оказались корейские легковые авто с показателем 88 311 ед. Доля таких моделей на вторичном рынке составила 13%.

В пятерке оказались американские машины – 62 956 ед. (доля – 9,14%). На долю французских брендом пришлось 5,8% рынка или 39 918 ед.

Также в стране было перепродано 16 098 чешских авто (их доля — 2,34%), а также 12 664 китайских машин (1,84%) и 6241 автомобиль британских брендов.

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