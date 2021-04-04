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Концерн GM представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

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Американский концерн провел официальную презентацию нового электрического внедорожника, который дебютировал под возрожденным названием Hummer и представляет собой традиционный внедорожник.
Новинка получила название Hummer EV и в базовом исполнении выйдет на рынок только в 2024 году, тогда как более дорогие модификации поступят в продажу в 2023 году.

Внедорожник выполнили в стиле одноименного пикапа, представленного полгода назад, но первый имеет более компактные габариты.

Точные размеры новинки в компании пока не раскрывают, но известно, что дорожный просвет у обычной версии составит 257 мм, а у внедорожной модификации показатель составит 302 мм.

Концерн GM представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

За дополнительную плату будет предложена надстройка с названием Extract Mode, с которой клиренс вырастет до 404 мм. Hummer EV выйдет на рынок исключительно в пятиместном варианте, а в салоне будет экран приборной панели 12,3 дюйма, и 13,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Концерн GM представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

Что касается силовых установок, то их мощность в зависимости от версии будет разная. Например, в максимальной комплектации отдача составит 842 л.с., а запас хода будет 480 км. Стоимость такого внедорожника составит 105,6 тыс. долларов.

Концерн GM представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

Средняя комплектация получит мощность 634 л.с. и запас хода в 480 км, а вот самая доступная версия будет с такой же мощностью, но с показателем запаса хода 400 км.

Последняя получила ценник 80 тыс. долларов, а средняя модификация обойдется в 90 тыс. долларов. Отдельно в компании отметили, что при покупке внедорожника можно будет заказать огромное количество дополнительных опций.

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Hummer Hummer EV
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