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В России резко выросла стоимость подержанных автомобилей на рынке

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Об увеличении стоимость автомобилей на вторичном рынке ранее предупреждали эксперты, когда говорили, что цены будут подниматься наряду с ростом ценников на новые авто.
Ссылаясь на исследование «Авто.ру», журналисты «Известий» пишут, что в России резко выросла стоимость подержанных автомобилей на рынке, причем некоторые модели стали стоить даже больше, чем новые несколько лет назад.

В процентном выражении машины с пробегом подорожали от 2%, а например, KIA Picanto прибавил в цене 6%, Renault Sandero, Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser Prado – 4%.

Причиной такого явления становится рост цен на новые легковушки, а последние становятся дороже из-за НДС, роста ставок утильсбора, нестабильного курса рубля и т.д.

Более того, прогнозируется, что автомобили продолжат дорожать.

Некоторые трехлетние автомобили обходятся на рынке подержанных авто даже дороже, чем новые, так как за этот период новые модели стали дороже на 25-40%.

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