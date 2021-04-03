Ford отзывает в РФ почти 3 тыс. автомобилей из-за дефекта усилителя руля

На территории РФ был объявлен новый отзыв, в рамках которого на сервис будут отправлены автомобили марки Ford.

Отзывными стали легковушки американского бренда Mondeo, Galaxy и S-MAX. В частности, проблема была обнаружена в моделях, которые выпустили с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года. Как говорится в сообщении Росстандарта, дефект усилителя руля может быть в 2 897 автомобилях.

Причина отзыва следующая:

«При эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с использованием дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма из-за коррозии. Это может привести к потере усиления рулевого механизма, механическая связь между рулевым колесом и дорогой будут постоянно поддерживаться. Система рулевого механизма по умолчанию перейдет в ручной режим рулевого управления, что позволит управлять автомобилем безопасным и контролируемым образом» — говорится в сообщении ведомства.

Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.