Уникальную «Победу» 1955 года выпуска выставили на продажу в РФ за 2,75 млн

Пробег выставленного на продажу экземпляра составит 12 тыс. км, а продают ее на сайте объявлений Auto.ru.

Продавец предлагает за 2,75 млн рублей приобрести ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года.

Указано, что первым владельцем машины был главный инженер Горьковского Автомобильного Завода, который проехал на ней 3 тыс. км.

В дальнейшем автомобиль был продан Леониду Ярмольнику, а позже «Победа» подверглась ремонту, в рамках которого сохранили максимум оригинальных запчастей, и заменили рассохшиеся резинки. В результате машина полностью на ходу и стала доступна для покупки.

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