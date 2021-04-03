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Уникальную «Победу» 1955 года выпуска выставили на продажу в РФ за 2,75 млн

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Пробег выставленного на продажу экземпляра составит 12 тыс. км, а продают ее на сайте объявлений Auto.ru.
Продавец предлагает за 2,75 млн рублей приобрести ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года.

Указано, что первым владельцем машины был главный инженер Горьковского Автомобильного Завода, который проехал на ней 3 тыс. км.

В дальнейшем автомобиль был продан Леониду Ярмольнику, а позже «Победа» подверглась ремонту, в рамках которого сохранили максимум оригинальных запчастей, и заменили рассохшиеся резинки. В результате машина полностью на ходу и стала доступна для покупки.

Уникальную «Победу» 1955 года выпуска выставили на продажу в РФ за 2,75 млн Уникальную «Победу» 1955 года выпуска выставили на продажу в РФ за 2,75 млн

Источник

Tvoe-avto.com
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