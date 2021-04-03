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KIA приступила к тестам прототипа кроссовера KIA Sportage новой генерации

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Новое поколение кроссовера компания тестирует достаточно давно, но до сих пор нет информации, когда состоится его официальная презентация.
Впрочем, на тестах был замечен прототип кроссовера KIA Sportage новой генерации с меньшим количеством камуфляжа и на этот раз на можно рассмотреть некоторые изменения задней части.

Обновления там выполнены в стилистике модели EV6, которая получила большой логотип и новую крышку багажника, а также линию фонарей.

Как уже ранее сообщалось, в основе кроссовера будет платформа от нового Hyundai Tucson, а среди силовых установок будут и гибридные установки.

kia Kia Sportage
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