KIA приступила к тестам прототипа кроссовера KIA Sportage новой генерации

Новое поколение кроссовера компания тестирует достаточно давно, но до сих пор нет информации, когда состоится его официальная презентация.

Впрочем, на тестах был замечен прототип кроссовера KIA Sportage новой генерации с меньшим количеством камуфляжа и на этот раз на можно рассмотреть некоторые изменения задней части.

Обновления там выполнены в стилистике модели EV6, которая получила большой логотип и новую крышку багажника, а также линию фонарей.

Как уже ранее сообщалось, в основе кроссовера будет платформа от нового Hyundai Tucson, а среди силовых установок будут и гибридные установки.