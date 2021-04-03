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Опубликованы чертежи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2022 года

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Изображения проекта появились в инстаграм-аккаунте landcruiserupdates, где сообщили, что скриншоты были созданы в каталоге запчастей Toyota Land Cruiser 300.
Презентация этой машины ожидается в этом году и ранее неоднократно появлялись различные сообщения о новинке.

Достоверно пока неизвестно, с каким названием выйдет внедорожник нового поколения. Предварительно его прозвали Toyota Land Cruiser с индексом 300.

На рынок он выйдет в следующем году и судя по изображениям, автомобиль получит узнаваемый дизайн, но при этом обновится ряд элементов. У внедорожника капот будет рельефным, решетка радиатора крупной, а задние фонари в сравнении с предшественником станут более узкими.

Также известно о том, что для нового Toyota Land Cruiser 300 2022 года предложат колесные диски размером от 17 до 20 дюймов, а в движение он будет приводиться 3,5-литровым турбомотором и бензиновым шестицилиндровым агрегатом объемом четыре литра.

Все подробности о новинке должны раскрыть уже в этом месяце.

Опубликованы чертежи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2022 года

toyota Toyota Land Cruiser 300
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