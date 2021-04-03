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Страховщики назвали самые «дорогие» упавшие на автомобили снежные глыбы

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Крупная страховая компания рассказала о том, где и на какие автомобили этой зимой упали самые «дорогие» снежные глыбы.
Рейтинг, который опубликовала «Российская газета», возглавил Владивосток, где снежная глыба, упавшая на Toyota Land Cruiser Prado обошлась страховой компании в 505 тыс. рублей.

Сообщается, что машина была застрахована по каско, а ремонт был покрыт страховой компанией. На втором месте оказался случай также во Владивостоке, но уже с кроссовером Toyota RAV4.

Он был припаркован в 15 метрах от здания, но лед с крыши все же добрался на него и в результате стоимость ремонта составила почти 450 тыс. рублей.

Следующая крупная выплата по страховке была в Хабаровске, где снежная глыба повредила кроссовер Volkswagen Touareg на сумму 481 тыс. рублей.

В первой пятерке оказались автомобили Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, которые также пострадали от глыбы во Владивостоке. В первом случае сумма составила 435 тыс. рублей, а во втором – 410 тыс. рублей.

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