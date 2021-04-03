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В Майкопе на продажу выставлены два десятка новых грузовиков ЗИЛ 133

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В продаже появилась достаточно редкая модификация грузовиков, которую предлагают по цене 400 тыс. рублей.

О том, что в Майкопе на продажу были выставлены два десятка новых грузовиков ЗИЛ 133 стало известно «Русскому автомобилю», ссылающемуся на телеграм-канал Retrobus.

По их информации, в продажу снова поступили ЗИЛ-133Г4, которые имеют колесную формулу 6×4.

Выпущены грузовики были в 1994 году, и до настоящего времени они хранились на складах Росрезерва.

Партия из 22 экземпляров хранилась на случая стихийных бедствий, войны или других чрезвычайных ситуаций.

Грузовики не имеют ПТС и считаются списанными, а в движение их приводит турбированный дизельный мотор ЗИЛ-645 мощностью 185 л.с. и объемом 8,75 литра.


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