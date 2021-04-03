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Tesla и Toyota совместно разработают компактный кроссовер на базе e-TNGA

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Две автомобильные компании начнут сотрудничать и планируют выпустить новый электромобиль.
Ранее была информация, что производитель электромобилей из США ищет партнера, с которым они совместно разработают новый автомобиль.

Как выяснилось, этим партнером стала японская компания Toyota.

Tesla и Toyota совместно разработают компактный кроссовер, который будет создан на базе e-TNGA, при этом от Tesla новинке достанется силовая установка, а также программное обеспечение.

Также предварительно известно, что проект будет готов в 2023 году.

Планируемый ценник для электрического кроссовера составит 25 тыс. долларов. Другие подробности о проекте пока не сообщают.

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