Tesla и Toyota совместно разработают компактный кроссовер на базе e-TNGA

Две автомобильные компании начнут сотрудничать и планируют выпустить новый электромобиль.

Ранее была информация, что производитель электромобилей из США ищет партнера, с которым они совместно разработают новый автомобиль.

Как выяснилось, этим партнером стала японская компания Toyota.

Tesla и Toyota совместно разработают компактный кроссовер, который будет создан на базе e-TNGA, при этом от Tesla новинке достанется силовая установка, а также программное обеспечение.

Также предварительно известно, что проект будет готов в 2023 году.

Планируемый ценник для электрического кроссовера составит 25 тыс. долларов. Другие подробности о проекте пока не сообщают.