Автомобиль уже стал доступен для заказа на российском рынке, тогда как первые клиенты получат свои машины ближе к июлю.

Седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения оценили в РФ от 3,59 млн рублей. Представленный в конце зимы автомобиль в России не будет доступен в кузове универсал, а также в модификациях с гибридными и дизельными моторами. В нашей стране седан предложат только с бензиновыми турбомоторами.

Так, в начальной комплектации предложат полуторалитровый агрегат мощностью 170 л.с., а работать он будет с 9-скоростным автоматом и заднеприводной системой.

В более дорогих комплектация новое поколение Mercedes-Benz C-Class предложат с таким же двигателем и коробкой передач, но мощность силовой установки составит 204 л.с., а система привода будет на обе оси. Минимальная стоимость седана с таким двигателем составит 4 130 000 рублей.

Вариант с первым двигателем сможет ускорятся за 8,6 секунды, 204-сильная версия – за 7,1 секунды. Обе модификации доступны исключительно в комплектации Sport с AMG-обвесом и другими спортивными элементами.

В списке оснащенности заявлено немало опций и функций, а также клиенту предложат за дополнительную плату заказать другие необходимые ему опции.