Американский производитель электрокаров раскрыл информацию об объемах продаж своих авто за первый квартал 2021 года.

Компания Tesla в январе-марте 2021 года продала 184 800 электромобилей, из которых немалую долю заняли бюджетные модели типа Model 3 и Model Y.

Эти компактные автомобили были проданы в количестве 180 338 штук, тогда как на флагманские Model S и Model X пришлось всего 2 020 экземпляров.

В сравнении с прошлым годом объёмы производства и продаж электрокаров марки выросли.

В первом квартале 2020 года Tesla выпустила 102 672 электрокара, из которых было реализовано 88 400 ед. Среди них на Model 3 и Model Y пришлось 76 тыс.