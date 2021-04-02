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Volkswagen Caddy нового поколения оценили на рынке РФ от 1,94 млн рублей

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Российский офис немецкой компании Volkswagen озвучил стоимость на новое поколение коммерческого Caddy.
Volkswagen Caddy нового поколения оценили на рынке РФ от 1,94 млн рублей. За эти деньги автомобиль будет доступен с 1,6-литровым двигателем, мощность которого составит 110 лошадиных сил.

В паре с силовой установкой предложат шестискоростную механическую трансмиссию. Volkswagen Caddy будет доступен с модификации с короткой и длинной колесной базой.

Также в продаже будут пассажирские версии. Двигатель для модели будет только один. Новинка уже доступна для заказа на российском рынке.

Грузовой вариант Cargo оценили в 1 039 800 рублей, грузопассажирский вариант Kombi получил ценник 1 973 000 рублей, а семейный универсал повышенной вместимости обойдется покупателям в 2 216 500 рублей минимум.

Кроме этого, модель можно купить в исполнении California. Стоимость кемпера составит 2 439 100 рублей.

volkswagen Volkswagen Caddy
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