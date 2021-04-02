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Из-за пожара на заводе в Японии мировой выпуск авто может сократится на 1,6 млн штук

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В связи с пожаром на предприятии Renesas Electronics в городе Хитатинака на северо-востоке Японии, у крупных автопроизводителей, в том числе и таких как Toyota Motor и Nissan Motor возникла острая нехватка полупроводников.
Руководство автомобильных компаний уже изучает вопрос о сокращении объёмов производства.

Есть информация, что речь идет о сокращении производства машин японских компаний на 1,6 млн ед. и это только в период апрель-июнь.

В процентном выражении сокращение объёмов производства составит 7%. Между тем, полноценная работа завода, где случился пожар, возобновится не ранее чем через четыре месяца.

Самая компания Renesas Electronics является лидером по производство полупроводников для автопроизводителей.

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