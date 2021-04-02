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Новый большой кроссовер Geely Xingyue L дебютирует 19 апреля 2021 года

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Компания Geely готовит к презентации свой новый кроссовер, который станет новым флагманом в линейке китайского бренда.
Новинкой станет большой кроссовер с названием Geely Xingyue L, а его дебют состоится 19 апреля 2021 года, о чем официально сообщили в компании.

Наряду с этим стали известны и некоторые подробности об автомобиле, который покажут в рамках мотор-шоу в Шанхае.

Согласно данным китайских источников, модель будет создана на платформе СМА, а ее габариты составят: 4 770/1 895/1 689 мм.

Показатель колесной базы составит 2 845 мм. Внешность Geely Xingyue L выполнят в фирменной стилистике, а в салоне установят три сенсорных экрана, один из которых это виртуальная панель приборов, второй – от мультимедийной системы, а третий расположили для переднего пассажира.

Новый большой кроссовер Geely Xingyue L дебютирует 19 апреля 2021 года

Что касается линейки двигателей, то тут предложат двухлитровый агрегат, который в зависимости от комплектации выдаст 218 или 238 л.с.

В качестве трансмиссии будет доступна семискоростная роботизированная КП для менее мощной версии, и восьмиступенчатый автомат для 238-сильного двигателя.

Система привода будет не только на переднюю, но и на обе оси.

Есть неофициальная информация, что этот флагманский кроссовер будут продавать и в России.

Новый большой кроссовер Geely Xingyue L дебютирует 19 апреля 2021 года Новый большой кроссовер Geely Xingyue L дебютирует 19 апреля 2021 года

geely Geely Xingyue L
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