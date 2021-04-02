В РФ начали продавать новый рамный пикап Isuzu D-Max от 2 млн 760 тыс. рублей

Компания Isuzu официально объявила о старте продаж пикапа D-Max на российском рынке.

Модель предлагают с одним двигателем, двумя типами трансмиссий в пяти комплектациях.

В РФ начали продавать новый рамный пикап Isuzu D-Max по цене от 2 млн 760 тыс. рублей за базовую комплектацию.

Самая богато оснащенная версия автомобиля обойдется покупателям в 3 550 000 рублей. Не зависимо от версии пикап предложат с трехлитровым дизельным двигателем, а вот среди трансмиссий можно выбрать из механики или автомата.

Мощность силовой установки составляет 190 л.с., а показатель крутящего момента равен 450 Нм. Трансмиссия доступна Aisin с шестью ступенями, а система привода будет подключаемая с блокировкой заднего дифференциала.

В продаже автомобиль появился с полуторной или двойной кабиной. Стоит отметить, что Isuzu D-Max среди других представленных в стране пикапов оказался самым дорогим.