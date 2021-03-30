Росстандарт проинформировал о необходимости проведения новой отзывной кампании, затрагивающей автомобили марки Infiniti Q70.

Как выяснилось, компания Infiniti отзывает в РФ 36 автомобилей Infiniti Q70, которые были проданы в стране в период с 17 февраля 2010 года по 2 июля 2014 года.

В указанных транспортных средствах требуется замена карданного вала.

Дело в том, что «из-за неверно выбранного предела выносливости материала трубы карданного вала при его разборке существует вероятность, что после продолжительной нормальной эксплуатации автомобиля в карданном вале может образоваться усталостная трещина, развитие которой может привести к излому вала».

В конечном итоге существует вероятность того, что машина не будет передвигаться, а в худшем случае может повредится трос стояночного тормоза, из-за чего не получится его включить.

Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.