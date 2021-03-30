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Компания Xiaomi начнет выпуск своих автомобилей на заводе Great Wall

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Китайская компания официально подтвердила слухи о намерении выпускать собственные автомобили.
Более того, стало известно и месте, где планируется их собирать. Как выяснили источники агентства Reuters, компания Xiaomi начнет выпуск своих автомобилей на заводе Great Wall.

То есть эта компания станет партнером Xiaomi, а сама новость о планах по выпуску машин привела к тому, что акции Great Wall выросли.

По предварительным данным, Xiaomi займется разработкой и производством электрокаров, причем они должны быть доступными в цене.

То есть Xiaomi планирует выпуск среднебюджетных электромобилей, а Great Wall даже предоставит ей возможность инженерных консультаций.

Представители компаний официально данную информацию не комментируют, но есть данные, что о партнерстве они объявят на следующей неделе.

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