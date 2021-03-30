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Chery привезет на рынок РФ электрический кроссовер Tiggo е в 2021 году

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Китайская компания на российском рынке намерена начать продажи нового кроссовера, оснащенного электрической силовой установкой.
Новинка носит название Tiggo е и ее намерены запустить в продажу в этом году.

По предварительным данным, модель выйдет ближе к осени. Как сообщается, электрический кроссовер получит дизайн, как у Tiggo 4 Pro, но от последнего он будет отличаться электрической силовой установкой.

Отмечается, что компания преследует цель изучить возможный спрос на электромобили, а также протестировать свой модель в российских условиях.

Tiggo е мощность установки составит 129 л.с. при 250 Нм, а заявленный запас хода составит 400 км по циклу NEDC. Система привода в автомобиле предусмотрена только на переднюю ось.

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