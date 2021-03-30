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Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq дебютирует 13 апреля 2021 года

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Чешская марка официально анонсировала скорую презентацию обновленной версии кроссовера Skoda Kodiaq, который получит как минимум измененную внешность.
Обновления ожидаются и в салоне, а вот об изменениях в техническом плане информации пока нет.

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq дебютирует 13 апреля 2021 года, и судя по опубликованному компанией тизеру, автомобиль будет иметь новый капот, бамперы, оптику, а также радиаторную решетку.

Официальных подробностей об обновлении не приводят. Стоит отметить, что Skoda Kodiaq вышел еще в 2016 году. Он продается и в России, где оценен в 1,7 млн рублей минимум.

skoda Skoda Kodiaq
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