Чешская марка официально анонсировала скорую презентацию обновленной версии кроссовера Skoda Kodiaq, который получит как минимум измененную внешность.

Обновления ожидаются и в салоне, а вот об изменениях в техническом плане информации пока нет.

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq дебютирует 13 апреля 2021 года, и судя по опубликованному компанией тизеру, автомобиль будет иметь новый капот, бамперы, оптику, а также радиаторную решетку.

Официальных подробностей об обновлении не приводят. Стоит отметить, что Skoda Kodiaq вышел еще в 2016 году. Он продается и в России, где оценен в 1,7 млн рублей минимум.