Мировой дефицит чипов добрался и до российского автопрома

Журналисты газеты «Коммерсантъ» сообщили о «высочайшем дефиците» полупроводниковой продукции для отечественного автомобилестроения.

Нехватка чипов ощущается по всем направлениям от центральных процессоров для приборных панелей, контроля автомобилей и мультимедийных консолей, до менее сложных чипов-контроллеров.

Если вспомнить, насколько сильно электрически оснащены современные автомобили, в том числе отечественного производства, то возникает прямой вопрос – как это скажется на производстве автомобилей в целом?

Кратко и понятно – строго негативно. Пока ситуацию удаётся удержать под контролем благодаря складским запасам.

Однако, когда запасы будут исчерпаны, производители будут вынуждены сократить объёмы выпускаемой продукции.

Конечный результат – дефицит на автомобильном рынке. По мнению аналитиков, дефицит может начаться во второй половине 2021 года.