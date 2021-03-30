Главная » Новости

Мировой дефицит чипов добрался и до российского автопрома

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Журналисты газеты «Коммерсантъ» сообщили о «высочайшем дефиците» полупроводниковой продукции для отечественного автомобилестроения.

Нехватка чипов ощущается по всем направлениям от центральных процессоров для приборных панелей, контроля автомобилей и мультимедийных консолей, до менее сложных чипов-контроллеров.

Если вспомнить, насколько сильно электрически оснащены современные автомобили, в том числе отечественного производства, то возникает прямой вопрос – как это скажется на производстве автомобилей в целом?

Кратко и понятно – строго негативно. Пока ситуацию удаётся удержать под контролем благодаря складским запасам.

Однако, когда запасы будут исчерпаны, производители будут вынуждены сократить объёмы выпускаемой продукции.

Конечный результат – дефицит на автомобильном рынке. По мнению аналитиков, дефицит может начаться во второй половине 2021 года.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика