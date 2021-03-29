Компания Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире

Стоимость компании Tesla сейчас составляет 605 миллиардов долларов, такая сумма делает молодого автопроизводителя самым дорогим в мире.

Стоит отметить, что Tesla не выпускает большое количество автомобилей год.

В прошлом году компания на глобальном рынке реализовала всего 499 550 электрокаров, что намного меньше чем у Volkswagen и Toyota, которые являются лидерами рынка по продажам.

Сейчас самыми дорогими автопроизводителями в мире считаются Tesla, Toyota, Volkswagen, Daimler и General Motors.

К примеру стоимость последней составляет 80,4 миллиарда долларов.