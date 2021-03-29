Рестайлинговый кроссовер Roewe RX3 Pro получил новый фирменный дизайн

Обновлённый кроссовер концерна SAIC – Roewe RX3 Pro получил другой фирменный стиль бренда.

Над ним работали дизайнеры во главе с Шао Джинфенем и помощником Мартином Кроппом. Мартин знаменит многими детищами, но одним из самых известных можно назвать VW Passat CC.

Главной задачей дизайнеров было избавиться от сплошной решётки радиатора на переднем бампере, заменив её на что-то иное.

В итоге новые Roewe RX3 Pro и Roewe i5 получили «двухэтажную» решётку, похожую светодиодную оптику, отдалённо напоминающую современный модельный ряд Volkswagen.

Внутри Roewe RX3 Pro тоже получил изменения, но новомодная цифровая приборная панель уступила место более привычной аналоговой.

Над туннелем КПП можно увидеть 10.1-дюймовый экран мультимедийной системы.

Кроме консоли, изменения получил руль, дефлекторы и другие более мелкие элементы интерьера.

Агрегатная составляющая лишилась 1.3-литрового дизеля. Теперь в моторной гамме остались только 1.6-литровый бензиновый атмосферный двигатель с отдачей 125 л.с.

Он будет работать в тандеме с вариатором или пятиступенчатой механической КП. Полный привод по-прежнему не будет доступен.