Инженеры Mercedes-Benz разработали новый двигатель для кроссовера GLE 450

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz долгое время работал над новым силовым агрегатом. Речь идёт о рядной «шестёрке» объёмом 2.5 литра с турбонаддувом. Она предназначена для китайского рынка, где должна заменить 3.0-литровый V6.

Причина таких изменений в просьбе клиентов уменьшить объём силового агрегата. За владение V-образным M 256 китайские водители премиального кроссовера платили большой налог, что отталкивало потенциального покупателя.

Чтобы решить эту проблему, мотористы Mercedes-Benz разработали другой двигатель – рядный 6-цилиндровый с рабочим объёмом 2.5 литра.

Мотор имеет турбонаддув. Благодаря ему новый агрегат развивает такую же мощность – 367 лошадиных сил при 500 Нм крутящего момента.

Обновлённый GLE 450 получил название 4Matic и несколько отличается динамикой. Максимальная скорость сохранилась – 250 км\ч, но разгон до сотни займёт не 5.7, а 5.9 секунды.

Но есть и положительный момент… GLE 450 4Matic потребляет на 0.1 литра на 100 километров меньше топлива, чем его глобальная версия с V6.

Для китайских потребителей такой автомобиль интересен не столько двигателем, динамикой или расходом горючего, сколько вдвое меньшим налогом и сниженной стоимостью на 35 000 юаней или 400 000 рублей.