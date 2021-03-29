В Сети появились первые «живые» фото нового электромобиля Kia EV6

Kia показала внешность, а также салон электрокара EV6 еще в середине месяца, при этом полноценная презентация модели состоится 30 марта.

За пару дней до презентации Kia EV6 электрический автомобиль успели заметить на дорогах.

Прототип покрыт камуфляжной пленкой, но даже через нее можно увидеть, что EV6 получит небольшой капот, светодиодную оптику и фонари, а также выдвижные дверные ручки.

Напомним, Kia EV6 станет первым электрокаром компании. Он построен на модульной платформе E-GMP, которая легла в основу Hyundai Ioniq 5.

Напомним, в салоне EV6 будут установлены не только сенсорные экраны, но также и физические кнопки. Технически Kia EV6 будет повторять Hyundai Ioniq 5.