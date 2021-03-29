Ford вслед за Fusion прекратит выпуск Mondeo

Американский производитель снял Ford Fusion с конвейера в Мексике еще прошлым летом. Вскоре на пенсию придется выйти и Mondeo — сборка этой модели прекратится в Испании через год.

Седаны «вымирают» из-за популярности кроссоверов

Представитель Ford объяснил, что решение об остановке производства популярной некогда модели является вынужденным. Вкусы покупателей в последние годы заметно изменились, а сегмент, в котором представлен Mondeo, за 20 лет просел на 80%.

Основной конкурент этой модели — Volkswagen Passat — смену поколений должен пережить, но все равно вынужден эволюционировать. Предположительно, Passat потеряет четырехдверный кузов, а VW выпустит новый универсал. В будущем в сегменте седанов немецкий концерн будет представлен только лифтбэком Skoda Superb следующего поколения.

Минивэны S-Max и Galaxy пока продолжат выпускать в Валенсии, но только с гибридными силовыми установками. К концу 2020-х Ford планирует производить для Европы только электромобили.

Ford лидирует в зачете производителей NASCAR

В популярной гоночной серии позади шесть стартов. В общем зачете лидирует Дэнни Хэмлин на Toyota, в активе которого 277 очков. Следом идут Кайл Ларсон на Chevrolet (234) и Джоуи Логано на Ford (214). Первое место в зачете производителей с 217 очками занимает Ford, который опережает Chevrolet (215) и Toyota (213).

Любопытно, что БК Olimp kz пока котирует фаворитом сезона Чейза Эллиотта на Chevrolet, который в общем зачете сейчас располагается только на десятой строке. На его победу в NASCAR. Cup Series можно поставить с коэффициентом 7. Владельцам андроидов сделать ставку поможет обзор приложения Olimp kz для Андроид. Стоит отметить, что пока ситуация в высшем дивизионе NASCAR очень непредсказуемая. На победу Хэмлина ставки принимают с коэффициентом 7,5, чуть ниже оцениваются шансы Кевина Харвика и Мартин Труэкс-младшего (оба с коэффициентом 8).

В предстоящее воскресенье пройдет одна из самых зрелищных гонок сезона Food City Dirt Race в Бристоле (штат Теннесси). Впервые с 1970 года гонщики будут соревноваться на грунтовой трассе. Основным претендентом на победу в гонке на таком покрытии эксперты считают Кайла Ларсона, который выиграл в этом сезоне старт в Лас-Вегасе.