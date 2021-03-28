Названы самые покупаемые премиальные автомобили с пробегом в РФ в феврале 2021

Российские аналитики подготовили отчет, в котором рассказали о наиболее востребованных машинах премиального сегмента за прошлый месяц.

Согласно данным агентства «Автостат», в России в феврале было реализовано 40,5 тыс. таких авто, что на 1% меньше результатов аналогичного периода 2020 года.

Чаще всего россияне на вторичном рынке покупали подержанные Mercedes-Benz, которые заняли долю в 25% и были проданы в количестве 10,1 тыс. ед.

Модели марки BMW с пробегом оказались на второй строчке с показателем 9,9 тыс. ед., а следом находятся Audi (7,3 тыс. ед.; -2%). Четвертое и пятое место оказалось за Lexus (3,9 тыс. ед.; +7%) и Land Rover (2,5 тыс. ед.; +11%).

С объемами продаж более 1000 ед. в рейтинге отметили еще Volvo (2,4 тыс. ед.; -4%) и Infiniti (1,6 тыс. ед.; +4%). Что касается самой востребованной модели, то ею является Mercedes-Benz E-Class. В тройке лидеров еще числятся BMW 5-Series и BMW X5.