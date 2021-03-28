Главная » Новости

Названы самые покупаемые премиальные автомобили с пробегом в РФ в феврале 2021

Опубликовано Обновлено

Российские аналитики подготовили отчет, в котором рассказали о наиболее востребованных машинах премиального сегмента за прошлый месяц.
Согласно данным агентства «Автостат», в России в феврале было реализовано 40,5 тыс. таких авто, что на 1% меньше результатов аналогичного периода 2020 года.

Чаще всего россияне на вторичном рынке покупали подержанные Mercedes-Benz, которые заняли долю в 25% и были проданы в количестве 10,1 тыс. ед.

Модели марки BMW с пробегом оказались на второй строчке с показателем 9,9 тыс. ед., а следом находятся Audi (7,3 тыс. ед.; -2%). Четвертое и пятое место оказалось за Lexus (3,9 тыс. ед.; +7%) и Land Rover (2,5 тыс. ед.; +11%).

С объемами продаж более 1000 ед. в рейтинге отметили еще Volvo (2,4 тыс. ед.; -4%) и Infiniti (1,6 тыс. ед.; +4%). Что касается самой востребованной модели, то ею является Mercedes-Benz E-Class. В тройке лидеров еще числятся BMW 5-Series и BMW X5.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика