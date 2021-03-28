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Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022

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Немецкая компания постепенно рассекречивает свою новинку, которую планируют представить 15 апреля.
Автопроизводитель подогревает интерес, публикуя сообщения и тизерные изображения, и на этот раз компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022, в котором будет мультимедийная система, не имеющая аналогов.

Новый лифтбек позиционируют как альтернатива S-Классу, а самым ярким решением в нем будет информационно-развлекательная система с названием MBUX Hyperscreen.

Она имеет 56-дюймовый дисплей, расположенный по всей ширине передней панели, где объединили сразу три экрана.

При этом кнопка запуска двигателя и аварийной световой сигнализации теперь расположились на центральном тоннеле.

Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022

Что касается самой мультимедийной системы, то в компании заявили о способности системы самообучаться.

То есть система сможет распознавать жесты пассажиров, а еще ею можно управлять с помощью голоса.

Стоит отметить, что такое решение будет доступно для топовых вариантов автомобиля, тогда как более доступные комплектации получат обычный салон, где расположатся вертикально ориентированные экрана диагональю 12,8 и 12,3 дюйма.

Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022

В самых дорогих вариантах еще заявлена аудиосистема Burmester мощностью 710 Вт с 15 динамиками. При желании клиенту предоставят возможность заказать проекционный дисплей с дополненной реальностью, а также выбрать один из многих вариантов персонализации.

Что касается других известных подробностей, то сообщается, что автомобиль будет иметь рекордный коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,2. Помимо этого машина получит необычные пропорции с длиной базой и коротким свесом.

Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022

Стоит отметить, что новинка создается на базе новой платформы MEA. Презентация EQS 2022 пройдет в следующем месяце, а в продажу должна поступить в конце лета.

Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022 Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022 Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022 Компания Mercedes-Benz представила интерьер нового электрокара EQS 2022

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