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Lexus презентовала седан IS Wax Edition с выдвижным виниловым проигрывателем

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Студия SCPS в Лос-Анджелесе доработала японский автомобиль Lexus IS. Современное авто получило возможность проигрывать музыку на виниловых пластинках. Столь необычная доработка получила название Wax Edition.

Проигрыватель для 12-дюймовых виниловых пластинок разместили в бардачке, но главная проблема была не в размещении проигрывателя в салоне, а защита пластинок и иглы от повреждений. Во время ускорений, торможений и поворотов, игла откланялась и могла соскочить с пластинки, повредив не только носитель, но и сам механизм.

Проблему решили экспериментальным путём, создав конечную версию проигрывателя из углепластика и металлических компонентов.

Прослушивание музыки без потери качества реально до скорости 130 км. Ниже этой отметки на качество звуков может влиять сторонний шум и дорожные ямы. Для увеличения громкости, музыка из пластинки воспроизводится 17-дюймовыми усилителями мощностью 1800 Ватт.

lexus Lexus IS
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