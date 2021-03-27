Неисправность рулевого механизма автомашины – одна из главных причин запрета на ее использование. По этой причине нужно за ним тщательно следить и вовремя производить необходимые ремонтные работы.

Главные признаки выхода рулевых реек из строя

Среди всех имеющихся в авто узлов реечный рулевой механизм выделяется предельной простотой конструкции. Тем не менее, количество вероятных неполадок рулевых реек весьма внушительно. Ремонт рулевых реек необходим в следующих случаях:

во время движения по неровностям и при повороте руля в районе рулевой рейки слышны стучащие звуки;

ухудшается управляемость, что особенно заметно при быстрой езде;

возрастает свободный ход руля;

вращение руля выполняется труднее, чем раньше, или с рывками;

после выполнения поворота самостоятельного возвращения руля в изначальное положение не происходит;

упал уровень масла, которое содержится в бачке гидроусилителя;

при вращении руля насос ГУР создает сильный шум;

на рейке или поблизости видны потеки масла.

Последовательность ремонтных работ

С точки зрения финансовых расходов отремонтировать рулевые рейки гораздо выгоднее, чем полностью их заменить. Но выполнение ремонтных работ занимает довольно много времени, так как включает в себя следующие действия:

диагностика рулевой рейки в целях обнаружения коррозии и биения, включающая в себя проверку зубчатого сцепления и состояния вала;

при наличии трудностей с рулевым управлением выполняется осмотр корпуса рейки;

демонтаж рейки с последующей проверкой рулевых тяг, втулок, подшипников, пыльников и сальников;

очистка всех частей рулевого реечного управления от загрязнений;

проверка всех частей рулевого управления на предмет их соответствия установленным изготовителем стандартам и нормам, в случае выявления несоответствий их устраняют по желанию автовладельца;

выполняется замена всех неисправных и изношенных частей реечного механизма, ухудшающих его качество и точность, что чревато выходом из строя всего механизма.

После завершения ремонта рулевой рейки необходимо провести ее испытание с применением рабочих нагрузок. На диагностику и ремонт этого узла обычно уходит несколько часов, а в сложных случаях работы могут занять несколько дней. Зато после их окончания обеспечивается абсолютно исправное состояние рулевого управления авто, которым водителю становится пользоваться очень удобно.