Неисправность рулевого механизма автомашины – одна из главных причин запрета на ее использование. По этой причине нужно за ним тщательно следить и вовремя производить необходимые ремонтные работы.
Главные признаки выхода рулевых реек из строя
Среди всех имеющихся в авто узлов реечный рулевой механизм выделяется предельной простотой конструкции. Тем не менее, количество вероятных неполадок рулевых реек весьма внушительно. Ремонт рулевых реек необходим в следующих случаях:
- во время движения по неровностям и при повороте руля в районе рулевой рейки слышны стучащие звуки;
- ухудшается управляемость, что особенно заметно при быстрой езде;
- возрастает свободный ход руля;
- вращение руля выполняется труднее, чем раньше, или с рывками;
- после выполнения поворота самостоятельного возвращения руля в изначальное положение не происходит;
- упал уровень масла, которое содержится в бачке гидроусилителя;
- при вращении руля насос ГУР создает сильный шум;
- на рейке или поблизости видны потеки масла.
Последовательность ремонтных работ
С точки зрения финансовых расходов отремонтировать рулевые рейки гораздо выгоднее, чем полностью их заменить. Но выполнение ремонтных работ занимает довольно много времени, так как включает в себя следующие действия:
- диагностика рулевой рейки в целях обнаружения коррозии и биения, включающая в себя проверку зубчатого сцепления и состояния вала;
- при наличии трудностей с рулевым управлением выполняется осмотр корпуса рейки;
- демонтаж рейки с последующей проверкой рулевых тяг, втулок, подшипников, пыльников и сальников;
- очистка всех частей рулевого реечного управления от загрязнений;
- проверка всех частей рулевого управления на предмет их соответствия установленным изготовителем стандартам и нормам, в случае выявления несоответствий их устраняют по желанию автовладельца;
- выполняется замена всех неисправных и изношенных частей реечного механизма, ухудшающих его качество и точность, что чревато выходом из строя всего механизма.
После завершения ремонта рулевой рейки необходимо провести ее испытание с применением рабочих нагрузок. На диагностику и ремонт этого узла обычно уходит несколько часов, а в сложных случаях работы могут занять несколько дней. Зато после их окончания обеспечивается абсолютно исправное состояние рулевого управления авто, которым водителю становится пользоваться очень удобно.