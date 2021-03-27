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Ремонт рулевых реек

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Неисправность рулевого механизма автомашины – одна из главных причин запрета на ее использование. По этой причине нужно за ним тщательно следить и вовремя производить необходимые ремонтные работы.

Главные признаки выхода рулевых реек из строя

Среди всех имеющихся в авто узлов реечный рулевой механизм выделяется предельной простотой конструкции. Тем не менее, количество вероятных неполадок рулевых реек весьма внушительно. Ремонт рулевых реек необходим в следующих случаях:

  • во время движения по неровностям и при повороте руля в районе рулевой рейки слышны стучащие звуки;
  • ухудшается управляемость, что особенно заметно при быстрой езде;
  • возрастает свободный ход руля;
  • вращение руля выполняется труднее, чем раньше, или с рывками;
  • после выполнения поворота самостоятельного возвращения руля в изначальное положение не происходит;
  • упал уровень масла, которое содержится в бачке гидроусилителя;
  • при вращении руля насос ГУР создает сильный шум;
  • на рейке или поблизости видны потеки масла.

Последовательность ремонтных работ

С точки зрения финансовых расходов отремонтировать рулевые рейки гораздо выгоднее, чем полностью их заменить. Но выполнение ремонтных работ занимает довольно много времени, так как включает в себя следующие действия:

  • диагностика рулевой рейки в целях обнаружения коррозии и биения, включающая в себя проверку зубчатого сцепления и состояния вала;
  • при наличии трудностей с рулевым управлением выполняется осмотр корпуса рейки;
  • демонтаж рейки с последующей проверкой рулевых тяг, втулок, подшипников, пыльников и сальников;
  • очистка всех частей рулевого реечного управления от загрязнений;
  • проверка всех частей рулевого управления на предмет их соответствия установленным изготовителем стандартам и нормам, в случае выявления несоответствий их устраняют по желанию автовладельца;
  • выполняется замена всех неисправных и изношенных частей реечного механизма, ухудшающих его качество и точность, что чревато выходом из строя всего механизма.

После завершения ремонта рулевой рейки необходимо провести ее испытание с применением рабочих нагрузок. На диагностику и ремонт этого узла обычно уходит несколько часов, а в сложных случаях работы могут занять несколько дней. Зато после их окончания обеспечивается абсолютно исправное состояние рулевого управления авто, которым водителю становится пользоваться очень удобно.

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