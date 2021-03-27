Популярные модели Geely

Данный автосалон предлагает своим покупателям новые и брендовые автомобили, а ещё их можно приобрести по очень выгодным ценам. Такие автомобили насыщены совершенно новыми технологиями, имеют мощный двигатель и обладают очень привлекательным дизайном. В 2020-2021 году на продажу вышло много автомобилей от фирмы Geely.

Автомобили фирмы Geely

Автомобили от фирмы Gelly оснащены совершено новыми, современными технологиями, имеют хороший двигатель и их можно приобрести по очень выгодным ценам. Каждая марка машины универсальна и имеет свои достоинства.

Atlas – данный кроссовер отличается от других машин высокой безопасностью, отличной электроникой, качественным салоном и отличным управлением. Хромированные молтинги помогают автомобилю подчеркнуть изгибы. А ещё водитель данной машины сможет самостоятельно выбрать обшивку салона.

Мощность двигателя автомобиля – 1.8 ; 1.9 л и может быть даже 4л.

Автомобиль обладает мощностью от 141 до 178 л.с.

Данная марка машины очень удобна для семейных путешествий, ведь электроника автомобиля настолько вас расслабит, что вы не устанет от дороги, а наоборот будете наслаждаться ею.

Купить Джили Атлас можно по очень выгодным ценам.

Emgrand x7 – данный автомобиль обладает отличной мощностью и величественностью. На такой машине в холодное время года ездить очень комфортно, ведь в ней есть подогрев передних и задних сидений. Именно этот кроссовер уже полюбили многие, ведь он станет удобным на все случаи жизни.

Emgrand 7 – данную модель изобрели в Китае, она отличается от других машин своим улучшенным кузовом и бампером, а ещё имеет идеальный интерьер.

Тип двигателя – бензиновый;

Число сидений – 5 мест;

Коробка передач – механическая;

Ёмкость бака – 50

Geely Tugella – является самым модным купе-кроссовером. Данный автомобиль считается самым комплектным и простым. Новинка машины тугелла является более современной и имеет красивый дизайн.

Preface — данный кроссовер является исключительно китайским брендом. В создании данного автомобиля приняли участие создатели платформы Volvo. Внешность данной машины выглядит просто шикарно, она очень схожа с бизнес-классом.

В автосалоне Geely вы можете приобрести совершенно любой кроссовер, подходящий именно вам. Вы можете сами выбрать понравившийся цвет, а так же можно заказать тест-драйв, чтобы убедиться в правильном выборе.