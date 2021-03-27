Современный автомобильный рынок многообразен и огромен. Непросто выбрать достойную модель.

Городской кроссовер Renault Arkana – первый автомобиль «кросс-купе» на российском рынке. Модель обладает качествами дорогих кроссоверов и отличается более низкой ценой. Купить новый Renault Arkana можно у официального дилера в Казани.

Особенности Renault Arkana

Экстерьер

Автомобиль отличается эффектным дизайном. Сочетание правильных пропорций с плавными формами кузова производит приятное впечатление. Кроме этого, производители оснастили модель деталями, которыми раньше могли похвастаться только автомобили премиум класса. Длинная фара сзади, фонарь с линией ходовых светодиодных огней впереди.

Автомобиль совмещает в себе достоинства купе и кроссовера. Превосходная проходимость в бездорожье и комфортное вождение в городских условиях.

Интерьер

Одной из особенностей является наличие в салоне подсветки Ambient Light. Доступно 8 цветовых решений. Центральная консоль, органы управления автомобилем удобно расположены вокруг водителя.

В салоне достаточное количество боксов для хранения нужных мелочей. Регуляторы климата и сопла системы вентиляции отлично дополняют интерьер.

Автомобиль оснащён полезными электронными сервисами круиз-контроля, обнаружения слепых зон, ограничителя скорости.

Мультимедийная система

Машина оборудована сенсорным дисплеем, развёрнутым в сторону водителя. Управляется лёгким касанием, как на смартфоне. Можно одновременно использовать три рабочих стола, наблюдая за погодой, слушая музыку и ориентируясь по навигатору.

Подключение Android Auto или Apple CarPlay позволяет отображать на экране приложения смартфона. Пользоваться Яндекс.Навигатором, прокладывая маршрут в обход пробок.

Обновление EASY LINK происходит через телематический модуль.

Бесспорно достойный современный автомобиль Arkana. Официальный сайт Renault в Казани представляет различные комплектации.

Преимущества

Данная модель обладает рядом достоинств.

Современный турбодвигатель TCe 150.

Автоматическая трансмиссия последнего поколения.

Множество комплектаций.

Светодиодная оптика.

Экономичный расход топлива.

Автомобиль приспособлен к российским условиям. Одинаково надёжно работает в жару и холод, в условиях запылённости и повышенной влажности.

Множество «тёплых» опций. Кроме сидений подогревается рулевое колесо, боковые зеркала, лобовое и заднее стёкла, форсунки.

Настройка режимов вождения.

Антигравийное покрытие кузова.

Новый Renault Arkana сделан на усовершенствованной платформе Renault Duster. Выпускается с полным и передним приводом, с механической трансмиссией и вариатором. Всё это сделало данную модель привлекательной для водителей. Рено Аркана 2020 комплектации по выгодным ценам можно купить у официальных представителей.