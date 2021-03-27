Современный автомобильный рынок многообразен и огромен. Непросто выбрать достойную модель.
Городской кроссовер Renault Arkana – первый автомобиль «кросс-купе» на российском рынке. Модель обладает качествами дорогих кроссоверов и отличается более низкой ценой. Купить новый Renault Arkana можно у официального дилера в Казани.
Особенности Renault Arkana
Экстерьер
Автомобиль отличается эффектным дизайном. Сочетание правильных пропорций с плавными формами кузова производит приятное впечатление. Кроме этого, производители оснастили модель деталями, которыми раньше могли похвастаться только автомобили премиум класса. Длинная фара сзади, фонарь с линией ходовых светодиодных огней впереди.
Автомобиль совмещает в себе достоинства купе и кроссовера. Превосходная проходимость в бездорожье и комфортное вождение в городских условиях.
Интерьер
Одной из особенностей является наличие в салоне подсветки Ambient Light. Доступно 8 цветовых решений. Центральная консоль, органы управления автомобилем удобно расположены вокруг водителя.
В салоне достаточное количество боксов для хранения нужных мелочей. Регуляторы климата и сопла системы вентиляции отлично дополняют интерьер.
Автомобиль оснащён полезными электронными сервисами круиз-контроля, обнаружения слепых зон, ограничителя скорости.
Мультимедийная система
Машина оборудована сенсорным дисплеем, развёрнутым в сторону водителя. Управляется лёгким касанием, как на смартфоне. Можно одновременно использовать три рабочих стола, наблюдая за погодой, слушая музыку и ориентируясь по навигатору.
Подключение Android Auto или Apple CarPlay позволяет отображать на экране приложения смартфона. Пользоваться Яндекс.Навигатором, прокладывая маршрут в обход пробок.
Обновление EASY LINK происходит через телематический модуль.
Бесспорно достойный современный автомобиль Arkana. Официальный сайт Renault в Казани представляет различные комплектации.
Преимущества
Данная модель обладает рядом достоинств.
- Современный турбодвигатель TCe 150.
- Автоматическая трансмиссия последнего поколения.
- Множество комплектаций.
- Светодиодная оптика.
- Экономичный расход топлива.
- Автомобиль приспособлен к российским условиям. Одинаково надёжно работает в жару и холод, в условиях запылённости и повышенной влажности.
- Множество «тёплых» опций. Кроме сидений подогревается рулевое колесо, боковые зеркала, лобовое и заднее стёкла, форсунки.
- Настройка режимов вождения.
- Антигравийное покрытие кузова.
Новый Renault Arkana сделан на усовершенствованной платформе Renault Duster. Выпускается с полным и передним приводом, с механической трансмиссией и вариатором. Всё это сделало данную модель привлекательной для водителей. Рено Аркана 2020 комплектации по выгодным ценам можно купить у официальных представителей.