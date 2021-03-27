На какие нюансы стоит обращать внимание при покупке БУ автомобиля?

Покупка любого автомобиля связана с множеством хлопот. Если же приобретается БУ авто, то эта задача еще больше усложняется. Для ее успешного решения необходимо учитывать самые разные нюансы.

Кто продает БУ автомобили?

Приобрести на выгодных условиях подержанный автомобиль можно в автосалонах РОЛЬФ по ссылке rolf-probeg.ru. Продавцы БУ машин делятся на следующие категории:

Владельцы подержанных автомобилей. Именно у них можно узнать самую полную историю транспортного средства, однако рассчитывать на полную откровенность с их стороны не стоит.

Перекупщики. Физлица, занимающиеся перепродажей авто, в лучшем случае выполняют небольшое техобслуживание с устранением главных дефектов в целях максимального повышения цены. Правдивую информацию о машине от них получить не удастся.

Официальные дилеры. В их ассортименте авто с пробегом имеются благодаря использованию схемы Trade-In, когда покупатель новой машины в зачет ее стоимости отдает старую. Главное преимущество данного варианта приобретения БУ автомобилей состоит в том, что они предварительно проходят полное техобслуживание и ремонтируются высококвалифицированными мастерами.

На что следует обратить внимание при покупке авто с пробегом?

Риски при покупке подержанной машины довольно велики. Для их снижения надо учитывать множество моментов, в том числе:

Год выпуска авто и дата регистрации, указанные в техническом паспорте.

Чистота кузова. Загрязнения на нем могут скрывать повреждения лакокрасочного покрытия.

Пространство под капотом. Чистый двигатель – повод для подозрений, поскольку это может говорить о преднамеренном скрытии дефектов продавцом. За уплотнителями могут иметься скрытые следы ремонтных работ.

Коррозия. Чаще всего она появляется на подкрылках, колесных арках, грани крышки багажника, в местах под пластмассовыми декоративными элементами и резиновыми уплотнителями.

Состояние салона. Наличие царапин, трещин, потертостей на креслах, доске приборов и обшивке дверей никому не понравится, хотя и поможет сбить цену.

Колесные диски. На них не должно иметься трещин и вмятин.

Покрышки. Неравномерность их износа говорит о дефектах геометрии кузова или о наличии проблем в подвеске.

При отсутствии желания, времени или требуемых навыков для самостоятельной оценки БУ авто можно воспользоваться помощью специалистов СТО. Экономить на такой проверке не стоит, поскольку она позволит избежать лишних трат в будущем.